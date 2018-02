Am Mittwoch, kurz nach 17.00 Uhr, alarmierte eine Drittperson die Kantonale Notrufzentrale und meldete eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Hirschthal.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, hat sich dabei ein Bewohner der älteren Liegenschaft durch die die Einatmung der Rauchgase Verletzungen zugezogen. Eine Ambulanz brachte den 86-jährigen Schweizer umgehend ins Spital. Die Regiowehr Suhrenthal rückte zur Brandbekämpfung aus.



Laut Polizei konnte der Brand rasch gelöscht werden. Dieser sei vermutlich im 1. Obergeschoss ausgebrochen. Brandursache und der genaue Sachschaden sind noch unklar.

