In einer Wohn- und Gewerbeliegenschaft in Schöftland ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat das Feuer schnell löschen können, wie die Kantonspolizei Aargau auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt. Personen sind keine verletzt worden. (pz)

Update folgt.