In einer Wohn- und Gewerbeliegenschaft in Schöftland ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Um den 4.10 Uhr gemeldeten Brand zu löschen, rückten 80 Feuerwehrleute aus, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Die Regiowehr Suhrental löschte mit Unterstützung von zwei weiteren Feuerwehren den Brand.

Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Beim Ausbruch des Brandes am Schützenmattweg befand sich niemand im Gebäude. Zwei benachbarte Mehrfamilienhäuser mussten vorübergehend evakuiert werden. (sda)