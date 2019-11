Feuerinferno: Ein Einfamilienhaus fiel den Flammen zum Opfer

Ein Bewohner stellte am Donnertag kurz nach 21.30 Uhr einen Brand in seinem Einfamilienhaus in Menziken an der Plattenstrasse fest, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Er versuchte zuerst den Brand selber zu löschen, was aber nicht gelang. Anschliessend rettete er sich ins Freie und alarmierte umgehend die Feuerwehr.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass das Haus niederbrannte. Der Sachschaden wird auf mehre 100'000 Franken geschätzt.



Eine Person verletzte sich leicht und musste sich in Spitalpflege begeben.



Die Kantonspolizei Aargau leitete umgehend die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache ein. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand im Erdgeschoss ausgebrochen sein.

