Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 18.15 Uhr auf dem unbeleuchteten Abschnitt der Hauptstrasse zwischen Dorfausgang Kölliken und Möbelhaus Toptip. Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Oberentfelden und übersah dabei einen vor ihm fahrenden Traktor. Mit voller Wucht prallte der Peugeot in dessen Heck, an dem ein Arbeitsgerät angekuppelt war.

Der heftige Zusammenstoss katapultierte die Front des Traktors in die Höhe. Er kam stark beschädigt auf dem Dach zu liegen. Am Auto entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Unfallursache ist noch nicht klar, die Kapo ermittelt.

Ambulanzen brachten den Autofahrer und den 22-jährigen Traktorfahrer zur Kontrolle ins Spital. Sie konnten es noch am Abend wieder verlassen.

Weil Diesel aus dem kaputten Tank des Traktors lief, musste die verseuchte Erde ausgebaggert werden. Für die Bergungs- und Räumungsarbeiten war die Hauptstrasse bis 22.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Der Unfall behinderte ausserdem den Zugverkehr leicht, weil der Traktor in unmittelbarer Nähe des Bahngleises landete. (mwa)

