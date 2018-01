Passiert ist der Unfall am 17. Dezember 2013 gegen 6 Uhr morgens. Bekir (Name geändert) fährt in seinem Audi von Beinwil nach Birrwil. Die Strecke ist gerade und eigentlich übersichtlich. Auf der einen Seite liegt das Trassee der Seetalbahn, auf der anderen ein Radweg. 80 km/h beträgt die Höchstgeschwindigkeit, aber die Bedingungen sind schlecht an diesem Morgen: dichter Nebel, Temperaturen um den Gefrierpunkt, nasse Fahrbahn, keine Strassenbeleuchtung. Vor Bekir fahren zwei Autos mit etwa 40 km/h, schneller trauen sich die Fahrer nicht bei diesem Wetter. Bekir schon. Er beschleunigt auf etwa 70 km/h und setzt zum Überholen an; gerade, als die Seetalbahn, die in die selbe Richtung wie Bekir unterwegs ist, links neben ihm vorbei fährt. Als Bekir auf der Höhe des vorderen Autos ist, kracht es. Den entgegenkommenden Rollerfahrer hatte er erst unmittelbar vor der Kollision wahrgenommen, so steht es im Urteil des Bundesgerichts. Die Unfallbilder vom völlig zerfetzten Roller zeugen von der Wucht des Zusammenpralls. Trotz Schutzkleidung und Helm erleidet der 61-jährige Rollerfahrer aus der Region so schwere Verletzungen, dass er zwei Tage später im Spital stirbt.

Bereits zwei Vorstrafen

Das Bezirksgericht Kulm sprach Bekir im Juni 2016 der vorsätzlichen Tötung, der fahrlässigen Störung von Betrieben (Bekirs Auto war auf dem Bahntrassee zum Stillstand gekommen) und der groben Verkehrsregelverletzung schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 5,5 Jahren. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Vorstrafen wegen zu schnellem Fahren – 177 und 168 km/h auf der Autobahn. «Mein Mandant ist kein rücksichtsloser Raser», sagte sein Anwalt. Er habe den Tod des Rollerfahrers keineswegs in Kauf genommen, sondern die Situation falsch eingeschätzt. Die Sicht sei zwar stark eingeschränkt gewesen, aber er hätte den Rollerfahrer gesehen, wenn er nicht zu sehr auf den Tacho und die zu überholenden Autos geachtet hätte. Es handle sich also nur um eine fahrlässige, nicht um eine vorsätzliche Tötung.