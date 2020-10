Ohne Führerausweis aber mit Alkohol unterwegs: Automobilist verursacht Sachschaden in Gartenwirtschaft

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 23 Uhr. Ein 39-jähriger Automobilist fuhr auf der Hauptstrasse durch Menziken wobei er auf Höhe des Restaurants Castello die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor, von der Strasse abkam, durch die Gartenwirtschaft fuhr und auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand kam.



Wie sich anlässlich der Tatbestandsaufnahme herausstellte, war der Pole unter Alkoholeinfluss unterwegs. So ergab der durchgeführte Atem-Alkoholtest einen Wert von rund 1.8 Promille. Desweitern besass er keinen gültigen Führerausweis. Der Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Einrichtung der Gartenwirtschaft entstand erheblicher Sachschaden. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, hat die zuständige Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet und eine Blut- und Urinprobe angeordnet.