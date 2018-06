Zum Brand kam es in einer leerstehenden Scheune in der Schmiedgasse. Die Kantonspolizei Aargau erhielt die Meldung kurz nach 10 Uhr, wie Mediensprecher Bernhard Graser sagt. Als die Feuerwehrleute anrückten, stand die Scheune in Vollbrand. Er wurde mittlerweile gelöscht.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.