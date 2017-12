Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen um 6.20 Uhr auf der Hauptstrasse in Unterkulm. Ein Autolenker fuhr in Richtung Menziken. Auf Höhe der Bäckerei Gysi bemerkte er einen Fussgänger zu spät, welcher die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte.

Darauf kam es zur Kollision, bei welcher der 18-jährige Fussgänger mittelschwere Beinverletzungen erlitt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallfahrer den Führerausweis ab.

13-jähriger Schüler touchiert

Am Donnerstagabend kam es in Oberwil-Lieli zu ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Jugendlichen. Der Schüler eilte vom Schulhaus her in Richtung Bushaltestelle. Dabei touchierte ein herannahendes Auto den 13-Jährigen. Dieser musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

