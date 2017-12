Aus noch unbekannten Gründen hat am Freitagabend in Unterkulm ein in der Garage parkiertes Auto Feuer gefangen. Kurze Zeit später habe er bemerkt, dass das Auto zu brennen begonnen habe, schrieb die Aargauer Kantonspolizei am Samstag.

Trotz einem raschen Feuerwehreinsatz wurde das Fahrzeug total demoliert. Die Feuerwehrleute konnten aber verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitete.