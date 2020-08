Traktorfahrer bleibt am Geländer der Wyna hängen – und landet im Bachbett

Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Traktor am Montagmittag auf der Dorfstrasse in Oberkulm. Wie die Kantonspolizei mitteilt, unterschätzte er die Breite seines angehängten Schlegelmulchers. In der Folge blieb er am Geländer der Wyna hängen. Dabei drehte sich das Fahrzeug um das Geländer und stürzte im Anschluss in das Bachbett.

Der Lenker verletzte sich leicht, begab sich laut Polizei jedoch selbständig in ärztliche Kontrolle. Am Fahrzeug sowie an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden.

Die aktuellen Polizeibilder: