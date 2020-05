In Schöftland haben in der Nacht auf Sonntag Unbekannte einen Swimmingpool mutwillig beschädigt. Der oder die Täter warfen mehrere grosse Steine auf das Grundstück am Nordweg. Dabei entstand am Pool grosser Sachschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Sie sucht Zeugen.

