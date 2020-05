Ein 58-jähriger Velofahrer ist in Kölliken am Donnerstag mit einem Auto kollidiert und verletzt worden. Der Mann musste ins Spital. Es entstand ein Sachschaden von 10'000 Franken.

Zur Kollision kam es um 16 Uhr. Eine 56-jährige Autolenkerin fuhr im Ausserortsbereich in Richtung Safenwil. Sie wollte nach links in die Obermattenstrasse abbiegen. Gleichzeitig fuhr der Velofahrer entgegen, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Die Lenkerin musste den Fahrausweis abgeben.

