Vortritt missachtet: Kollision fordert zwei Verletzte und verursacht hohen Sachschaden

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 18 Uhr in Kölliken auf der Suhrentalstrasse. Ein 31-jähriger Schweizer wollte mit seinem Peugeot von Schöftland herkommend auf die Autobahn in Richtung Bern auffahren. Dabei liess er ein entgegenkommendes Auto passieren.

Beim Abbiegemanöver übersah dieser jedoch den ebenfalls korrekt entgegenkommenden Ford, wobei es zur frontal-seitlichen Kollision kam.

Die Lenkerin des Fords sowie die Beifahrerin im Peugeot verletzten sich dabei leicht. Es entstand grosser Sachschaden.

Die Polizeibilder vom Dezember 2019: