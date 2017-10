Mehr als 400 Teilnehmer erwartet die OL-Gruppe Cordoba am 70. Zurzacher Orientierungslauf am kommenden Sonntag in Etzgen. Ein grosser Teil davon wird in den Jugendkategorien starten, da der Zurzacher-OL der zweitletzte Lauf der Aargauer Schüler- und Jugendmeisterschaften ist: Ein erfolgreicher Lauf im «Sennhof-Ödenholz» könnte die Ausgangslage für den Schlusslauf zwei Wochen später perfektionieren.

Rund 40 Helfer sind am Sonntag im Einsatz, damit die Teilnehmer einen reibungslosen Jubiläumslauf geniessen können. Dies betont auch der erstmalige Laufleiter und OL-Crack, Lukas Zwicky. Denn anstelle einer riesen Jubiläumsparty beschenke er sich, die Helfer und die Teilnehmer viel lieber mit einem gelungenen Anlass. Dabei unterstützt ihn sein Bruder Stefan Altorfer, ebenfalls schon länger und konstant im OL mit dabei. Als Bahnleger verspricht er spannende Bahnen für jedermann in einem technisch fordernden und abwechslungsreichen Gelände.

Auch offen für Familien

Im Jahre 2014 wurde der traditionsreiche Lauf zum ersten Mal ohne die Hilfe des Kreisturnverbands Zurzach organisiert. Dennoch legte die in den Regionen Baden, Brugg und Zurzach aktive OL-Gruppe Cordoba grossen Wert darauf, die Traditionen des «Zurzacher» weiterzuführen. Daher wird dieses Jahr die Kategorie «Turner/Innen» wiederum angeboten, um auch die Sportler aus diesem Kreise weiterhin unter den Teilnehmern zu haben.

Auch für Familien, Pärchen, Kinder und Quereinsteiger die Lust auf einen etwas anderen Sonntagsspaziergang haben, gibt es mit den Kategorien «Familien», «Sie&Er», «sCOOL» und «Offen» das passende Angebot. Die Anmeldung ist zwischen neun und zwölf Uhr in der Schulanlage Etzgen möglich. Läufer, Begleiter oder Spaziergänger können ihren Hunger in der OL-Beiz stillen.

Der 1973 gegründete Verein umfasst etwa 240 Mitglieder in allen Altersstufen zwischen 7 und 85 Jahren, die in den Regionen Baden, Brugg und dem Zurzibiet wohnen. Er gehört damit zu den grössten Vereinen in der Gesellschaft der rund 80 OL-Vereine in der Schweiz. (az)

Zurzacher-OL: organisiert von der OL-Gruppe Cordoba, Schulanlage Etzgen, Sonntag, 15. Oktober. Anmeldung am Lauftag zwischen 9 und 12 Uhr.