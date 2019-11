48 Jahre ohne Führerausweis: Aargauer Autofahrer (62) gleich zweimal verurteilt

Dieser Verkehrssünder sorgte schweizweit für Aufsehen: Am 19. Februar erwischte die Regionalpolizei Zurzibiet in Kleindöttingen (Gemeinde Böttstein) einen 62-jährigen Autolenker, der ohne Führerausweis unterwegs war – und erst noch zugab, schon seit Jahren trotzdem auf den Strassen unterwegs zu sein. Einen Führerausweis habe er nie gehabt. Am Steuer eines motorisierten Fahrzeugs sei er zum ersten Mal im Alter von 14 Jahren gesessen.

Die Regionalpolizei brachte den Mann bei der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach zur Anzeige. Nun steht fest, welche Strafe er erhalten hat. «Für den Vorfall vom 19. Februar wurde er rechtskräftig per Strafbefehl wegen Fahrens ohne Berechtigung zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen und einer Busse von 600 Franken verurteilt», sagt Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, zur AZ.

Frühere Fahrten ohne «Autobillett» sind verjährt

Damit aber nicht genug. Wegen seines Geständnisses, schon früher ohne Führerausweis unterwegs gewesen zu sein, liefen weitere Ermittlungen gegen den Mann, der im Zurzibiet oder einem benachbarten Bezirk wohnt. «Wir konnten dem Beschuldigten lediglich nachweisen, dass er in den letzten drei Jahren vor dem 19. Februar 2019 regelmässig Auto gefahren war», sagt Strebel.

Hierfür wurde er per Strafbefehl wegen mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung zu einer weiteren Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt. Die Verjährungsfrist für Fahren ohne Führerausweis beträgt 10 Jahre. Alle Fahrten vor Februar 2009 waren damit bereits verjährt. Auch dieser zweite Strafbefehl ist rechtskräftig.

Der Strafrahmen für das Vergehen «Fahren ohne Führerausweis» liegt zwischen einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und/oder einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen. Dessen Höhe wird je nach finanzieller Situation des Verkehrssünders zwischen 10 bis 3000 Franken festgelegt. Die Staatsanwaltschaft kommuniziert die Höhe in diesem Fall nicht.