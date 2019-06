Dabei gab es eine Zeit, als der Mediziner wohlhabend war. In der Oper in Dortmund gingen Shah und seine Ehefrau ein und aus. «Sie waren angesehene Leute», erzählt ein damaliger Nachbar dieser Zeitung. Shah sammelte Bilder und Kunstgegenstände, die Besucher bei ihm zu Hause bewunderten, auch wenn manche gefälscht gewesen sein sollen. Der ehemalige Nachbar erzählt, dass Shahs sehr grosszügig waren. «Es gab immer grosse Geschenke an Kindergeburtstagen und grosse Feiern im Garten.» Seit 1973 war Shah als Hausarzt im Dortmunder Vorort Wambel mit eigener Praxis tätig. Seine Praxis habe aber nicht «gebrummt». Als Mediziner genoss er keinen besonders guten Ruf, wie mehrere Personen aus seinem damaligen Umfeld sagen. «Das war für ihn mehr Zeitvertreib», sagt einer.

Der deutsche Hausarzt Hareshchandra Shah , 84, gilt im Kanton Aargau als Skandalarzt. Als einer der wenigen Mediziner wurde ihm hier die Bewilligung entzogen, seinen Beruf auszuüben. Gleiches widerfuhr ihm schon in Deutschland. Dabei gehörten er und seine Ehefrau einst zum oberen Teil der Dortmunder Gesellschaft. Doch in den 90er-Jahren kam er mit dem Gesetz in Konflikt. Im 1999 wurde er wegen Steuerhinterziehung und Betrugs zu 3 Jahren und 9 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Ehefrau wurde wegen Mittäterschaft gesondert verfolgt.

Aufwendigen Lebensstil gepflegt

Shah pflegte mit seiner Familie seit den 80er-Jahren einen ausgesprochen aufwendigen Lebensstil. Allein aus den Einnahmen aus seiner Arztpraxis war dieser nicht zu finanzieren. Das sagte er selber, wie es in jenem Urteil von 1999 heisst. Der Arzt suchte deshalb zusätzliche Einnahmequellen. Ein Massagebad, das seine Ehefrau 1988 in Wambel eröffnete, brachte ebenso wenig den erhofften Erfolg wie ein Sport- und Kosmetikgeschäft, das er von 1986 bis 1989 in Dortmund-Körne führte.

Es habe ihm nur hohe finanzielle Verluste eingebracht. Millioneneinnahmen brachte dagegen der Pharma-Handel, in den er Ende der 80er-Jahre einstieg. Laut dem ehemaligen Nachbarn erzählte Shah freimütig von diesem blühenden Geschäft. «Er kaufte in Münster abgelaufene Medikamente und verschiffte diese per Container nach Indien.» Vor Shahs Garage parkierte mehrmals pro Jahr ein Lastwagen, der mit Medikamenten beladen wurde, welche der Mediziner bei sich zu Hause zwischenlagerte.

Haus zwangsversteigert

Doch Shah hielt sich nicht an die Gesetze: In den 90er-Jahren führte das Finanzamt Dortmund immer wieder Betriebsprüfungen durch. Es kam zu vielen Beanstandungen und Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt. Der Nachbar erinnert sich, wie eines Tages die Steuerfahndung vor Shahs Tür stand und die Ehefrau des Arztes Pelzmäntel auf das Nachbargrundstück warf. Der Einsatz der Steuerfahndung sprach sich schnell herum. «Es gab nun keine Feiern mehr im Garten», so der Nachbar. Das Haus wurde zwangsversteigert. Damals stand noch der Name der Betroffenen in der Zeitung. Der Ruf des Ehepaars war damit ruiniert.