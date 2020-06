Aargauer Zigarrenbaron Heinrich Villiger feierte seinen 90. Geburtstag: «Ich bin kein Freund von Home Office»

Nicht etwa das Coronavirus, eine Augenoperation hat Heinrich Villiger dazu gezwungen, von zuhause aus zu arbeiten. Die Augenärztin verordnete die Isolation und so wirkt der Zigarren-Patron seit dem 13. März von seinem Haus in Full aus statt im Büro am Firmensitz im benachbarten deutschen Tiengen.

Die Grenze passieren durfte seit Ausbruch der Coronapandemie zwar, wer zur Arbeit musste. Aber Heinrich Villiger ist am vergangenen Samstag 90 Jahre alt geworden. "Wenn ich den Ausweis zeige, glaubt mir ja kein Polizist, dass ich arbeiten war", sagt er in der Sendung TalkTäglich auf Tele M1, wo er am Dienstag zu Gast war.

Kurier und Schreibmaschine

Und doch ist es so. Heinrich Villiger ist alles andere als im Ruhestand. Er hat seine Firma immer noch fest im Griff. Täglich arbeitet er bis zu zehn Stunden. Nun also im Home Office. Allzu begeistert ist der Aargauer Zigarren-Patron davon nicht: "Ich bin kein Freund von Home Office – irgendwo klemmt es immer."

Dasselbe denkt er übrigens auch über Computer. Oder Handys. Und so bringt ihm ein Kurier jeden Morgen einen Stoss Akten nach Hause. "Damit ich weiss, was läuft." Seine Vermerke tippt er mit der Schreibmaschine, denn diese beherrscht er blind. Sein Vater habe ihm einst gesagt: "Das Wichtigste im Leben ist das Schreibmaschinenschreiben."

Die getippten Seiten übermittelt er wiederum via Kurier an seine Sekretärin, die diese dann mit dem Computer erfasst. "Das darf ich ja gar niemandem erzählen", sagt Villiger und lacht. Und doch: Es funktioniere alles bestens. Das betont er wiederholt. Dass er als stur gilt – etwa bei seiner Tochter, die zeitweise im Verwaltungsrat war, ist ihm bewusst.

Sehen Sie hier die Sendung TalkTäglich mit Heinrich Villiger in voller Länge: