Der Bankräuber, der aus Waldshut-Tiengen stammt und polizeilich zuvor nicht aufgefallen war, befindet sich nach einer Operation in stabilem Gesundheitszustand. Er befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus. Beim Überfall am Freitag kam es zu einem Schusswechsel zwischen Täter und Beamten des Polizeireviers Waldshut-Tiengen. Der Bankräuber wurde angeschossen und schwer verletzt. Um 14.30 Uhr griff ein Spezialeinsatzkommando zu und nahm ihn fest, nachdem die Polizei bereits telefonischen Kontakt zu ihm hatte. Dabei wurden die Waffen sichergestellt.

Eine Angestellte hatte ihm einen fünfstelligen Bargeldbetrag ausgehändigt, ehe sie flüchten konnte. Zwei weitere Mitarbeitende konnten in der Bank in einen Nebenraum flüchten. Dort harrten sie bis zur Festnahme aus. Deshalb sprach die Polizei von einem bewaffneten Raubüberfall, aber nicht von einer Geiselnahme.