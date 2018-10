Am Donnerstagmorgen um ca. 5 Uhr brannte es in einer Wohnung an der Hauptstrasse in Kleindöttingen. Die Feuerwehr sowie die Polizei und Ambulanz wurden aufgeboten.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnte das Feuer mittlerweile gelöscht werden. Vier Personen wurden vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht

Angaben zur Brandursache oder zum Schaden konnten bisher noch keine gemacht werden. Der Brandermittler ist derzeit vor Ort. (az)

Update folgt ...

Das sind die aktuellen Polizeibilder