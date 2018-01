Beim Grossbrand in der Fischzucht im Klingnauer Industriegebiet "Zelgli" kam es zu einem Fischsterben. Zwar konnte das Feuer im Gewerbegebäude der Fischzucht im Untergeschoss nichts anhaben, weil dieses durch eine 40 Zentimeter dicke Betondecke von den Obergeschossen getrennt war. Doch Löschwasser gelangte in eines der 21 Becken, die sich in der eigentlichen Fischzucht im Untergeschoss befinden. 600 Zander überlebten nicht. Die restlichen 9400 in den anderen Becken dagegen schwimmen sind so munter als zuvor, ebenso wie weitere 10'000 im Hauptgebäude der Firma Tegatec, das vom Brand nicht betroffen war.