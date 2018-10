Vier Aufführungen hat das Ensemble schon hinter sich, am Mittwochabend folgt die fünfte Vorstellung in Bad Zurzach. Nach zwei Aufführungen in Bülach wird das Stück Ende Oktober auch in Baden gegeben. «The King’s Speech» basiert auf historischen Begebenheiten, wurde als Film im Jahr 2010 mit vier Oscars ausgezeichnet und wird auch als Theaterproduktion hochgelobt.

«Die Rede des Königs» ist geprägt von Spannung: Gelingt es dem humorvollen und experimentierfreudigen Therapeuten Lionel Logue, die Widerstände des stotternden Albert, dem Herzog von York (genannt Bertie), zu überwinden? Gelingt es Bertie, seine Ängste und und Vorurteile gegenüber dem Schauspieler und selbst ernannten Therapeuten zu überwinden? Im Verlauf der Geschichte wird es auch aus politischen Gründen für Bertie immer wichtiger, dass er es schafft, sein Stottern zu überwinden, um anstelle seines Bruders, welcher mit Hitler sympathisiert, als neuer König die englische Nation zusammenzuhalten.