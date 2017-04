Es waren bange Stunden: Kurz nach 12 Uhr am Freitag betrat ein Mann mit einer Schusswaffe die Postbank in der Waldshuter Innenstadt und bedrohte die Angestellten. Eine händigte ihm einen fünfstelligen Bargeld-Betrag aus und konnte danach flüchten. Zwei andere Mitarbeitende flüchteten in einem Nebenraum der Bank und sassen dort bis zur Festnahme fest.