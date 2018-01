Rund 600 der etwa 10'000 Zander sind eingegangen, der Rest hat überlebt. Die Tiere befanden sich im Untergeschoss, das durch eine dicke Betonwand von den Obergeschossen getrennt ist. Es drang nur Löschwasser in das Untergeschoss ein. Die Zander in einem Becken überlebten offenbar nicht, wie Geschäftsinhaber Bernhard Kaufmann am späten Mittwochabend der AZ sagte.

Bei der Feuerwehr ging der Alarm um 18.47 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das weisse Gewerbegebäude, das ausserhalb von Klingnau zwischen Bahnlinie und der leicht erhöhten Kantonsstrasse liegt, bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen bis zirka 21 Uhr grossmehrheitlich löschen. Am späten Abend qualmte es wegen diverser Glutnester nichtsdestotrotz noch stark aus dem Gebäude. Über Nacht blieben auch mehrere Feuerwehrleute vor Ort. Es dauerte bis Mitternacht. In der Brand hielten mehrere Einsatzkräfte wegen möglichen Glutnester eine Brandwache, wie Feuerwehr-Kommandant Remo Bugmann der AZ sagt.