Alarm wegen Stromausfall

Möglich wurde dies auch dank des Notfallsystems der Tegatec, wie Kaufmanns Firma heisst. Der Unternehmer und seine Mitarbeiter waren nach Feierabend noch nicht lange zu Hause, als das System einen Stromausfall meldete. "Die Sauerstoff-Versorgung der Zander ist in so einem Fall durch einen Batteriebetrieb für drei bis vier Stunden gesichert", erklärt er der AZ am späten Mittwochabend. "Im Verlauf unseres Einsatzes haben wir die Stromversorgung wieder anstellen können, erklärt Feuerwehr-Kommandant Remo Bugmann. "So liess sich ein grösserer Schaden vermeiden."

"Die Brandursache steht noch nicht fest", sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, am Donnerstag. "Die Brandermittler haben ihre Ermittlungen aufgenommen und waren für eine Begehung am Brandort." Unklar ist die Höhe des Sachschadens: Die Aargauische Gebäudeversicherung AGV macht dazu keine Angaben.

120 Feuerwehr-Männer und -Frauen standen beim Grossbrand im Einsatz. Für die meisten war er um Mitternacht beendet – aber nicht für alle. Die Feuerwehr stellte eine Brandwache. "Am Donnerstagmorgen haben wir für weitere Löscharbeiten nochmals die Autodrehleiter der Stützpunkt-Feuerwehr angefordert", sagt Bugmann. "Einige Feuerwehrleute haben das Dach teilweise aufgeschnitten und die letzten Glutnester gelöscht." Am Donnerstagmittag war der Einsatz beendet.