Die Geschichte eines Mädchens aus dem Zurzibiet wühlt die Menschen in der Region auf: Die 15-Jährige leidet an einer akuten myeloischen Leukämie, einer bösartigen Erkrankung des blutbildenden Systems. Gemeldet hatte sich die junge Frau Anfang April in der Notaufnahme des Spitals Leuggern. Inzwischen wird sie in Basel behandelt und hat bereits zwei Chemotherapie-Blöcke hinter sich. Am Montag sollen nun weitere Abklärungen vorgenommen werden, bevor die nächsten Chemotherapien anstehen.

Mittlerweile ist eine grosse Solidaritätswelle angelaufen. Die Familie, die aus Portugal stammt, wird im In- und Ausland unterstützt. In Portugal und Kanada haben Verwandte Blutstammzellen gespendet, in der Hoffnung, dass diese mit jenen den Mädchen kompatibel sind. Vor Ort erhalten die Angehörigen von Freunden und Bekannten breite Unterstützung. Eine Hilfe, die sie dankend annehmen. Die Mutter, die neben dem erkrankten Mädchen noch zwei kleine Söhne hat, machte sich erst vor kurzem als Physiotherapeutin selbstständig. Ihrer Arbeit kann sie vorläufig nicht nachgehen. Sie fährt jeden Tag zu ihrer Tochter nach Basel.