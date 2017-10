Nicht mit leeren Händen

57 grössere und kleinere Gruppen, darunter neun Musikformationen, lassen den Corso zu einem kunterbunt-schillernden Erlebnis werden. Und für die kleinen Zuschauer zu einer grossen Herausforderung. Denn die meisten Gruppen marschieren nicht mit leeren Händen, will an einem Winzerfest doch auch während dem Umzug niemand auf dem Trockenen sitzen. Obwohl die Marschierenden fleissig köstliche Versuecherli ein- und verschenken, kommen allerdings längst nicht alle Lechzenden zum Zug. Für die Kleinen hingegen ist die Chance auf Erfolg bedeutend grösser, werden für sie Bonbons doch grosszügig in die Menge geworfen und – hopp – «dr Schnäller isch dr Gschwinder».

Schleckereien und feine Tropfen gehören zwar zum Umzug, im Mittelpunkt aber stehen ganz klar die Sujets und wie sie umgesetzt sind. Jahr für Jahr werden die Ergebnisse mit unzähligen lauten «oh wie schön», «heissa, isch das guet gmacht» und «lueg die herrliche Blueme» belohnt. Das war auch am Sonntag nicht anders. Im Gegenteil: Die goldene Oktobersonne liess die Farbenvielfalt von Tagetes und Dahlien, die Astern, Lilien, Gerbera, Sonnenblumen besonders intensiv leuchten und die reizenden jungen Frauen mittendrin so besonders charmant strahlen, dass Josef von Eichendorff seine helle Freude daran gehabt hätte: «Es war als hätt der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsst.»