Im katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Oberlauchringen, das an der Schweizer Grenze nahe bei Bad Zurzach und Koblenz liegt, haben die Kindergartenleiterin und ihre Stellvertreterin Kinder wiederholt zum Essen bis zum Erbrechen und zum Schlafen auf Befehl gezwungen. Dies bestätigen nach Südkurier-Recherchen mehrere Eltern.

Die katholische Kirche hat den beiden Erzieherinnen inzwischen gekündigt. Das bestätigen die Verrechnungsstelle Stühlingen, die für die Geschäftsführung der Kindertagesstätte verantwortlich ist, und das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg.

Kinder mussten essen, obwohl sie satt waren

"Die Kinder mussten ihre Teller leer essen, bis sie sich übergeben mussten, obwohl sie sagten, dass sie satt seien", beschreibt eine Mutter Szenen, die sich nach ihren Aussagen beim Mittagessen in der Kita abgespielt haben. Aus Rücksicht auf ihre Kinder möchte sie anonym bleiben, unsere Redaktion respektiert diesen Wunsch. Die Mutter findet aber, dass Geschehnisse dieser Art an die Öffentlichkeit dringen müssen. "Denn so wird vielleicht jeder wachsamer und aufmerksamer", sagt sie. Aus diesem Grund habe sie sich an unsere Zeitung gewandt.

Weitere Eltern bestätigen auf Nachfrage, dass Kinder zum Essen gezwungen worden seien. "Wir waren alle recht geschockt, als wir davon erfuhren", sagt zum Beispiel die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende. Die engagierte Mutter berichtet ausserdem, dass die Kindergartenleiterin und ihre Stellvertreterin in einem "harschen Umgangston" mit den Mädchen und Jungen umgesprungen seien.

Sie legt grossen Wert auf die Tatsache, dass es sich bei den Vorfällen nicht um sexuellen Missbrauch handelte. Nichtsdestotrotz hätten die beiden Kindergartenleiterinnen das Wohl der Kinder gefährdet, und in einem Kindergarten «geht das nicht», sagt die Mutter.

Erzieherinnen wurden sofort freigestellt und dann entlassen

Auch wenn es sich um einen schwerwiegenden Vorfall handele, lobt sie die Art und Weise, wie die Kindertagesstätte und die Trägerin, die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena, den Vorgang aufarbeite. Nach Bekanntwerden seien "sofort alle professionellen Hebel in Bewegung gesetzt worden", sagt sie. Zunächst sei der Elternbeirat informiert worden und anschliessend "sehr zeitnah" alle Eltern. "Jede einzelne Gruppe hat einen Elternabend gehabt." Als der Verdacht gegen die Kindergartenleiterin und ihre Stellvertreterin aufkam, seien diese sofort freigestellt worden, und nach Überprüfung des Vorfalls hätten beide ihre Kündigung erhalten. Inzwischen wurde eine kommissarische Leitung eingesetzt.

Dies bestätigt das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg in einer Stellungnahme. Grund für die Kündigung der beiden Erzieherinnen, die im Einvernehmen mit dem Elternbeirat der Einrichtung getroffen worden sei, ist "eine Missachtung des Leitbilds, der Konzeption und des Schutzkonzepts der Kindertagesstätte durch die beiden Angestellten", heisst es darin.