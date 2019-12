Maskierter mit Pistole überfällt Coop-Tankestellenshop und flüchtet mit Bargeld

Ein unbekannter Täter betrat am Samstag kurz vor 23 Uhr die Coop Tankstelle an der Industriestrasse in Würenlingen. Der maskierte Mann, welcher eine Faustfeuerwaffe mitführte, bedrohte die beiden Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete der Täter in Richtung Bahnhof. Die beiden Opfer blieben beim Überfall unverletzt.

Sofort wurde mit mehreren Patrouillen eine grossräumige Fahndung ausgelöst. Diese verlief bis anhin jedoch ohne Erfolg.

Die Kantonspolizei Aargau sucht nun nach Zeugen, die Hinweis zum Täter geben können (Tel. 056 200 11 11). Die unbekannte männliche Person sprach schweizerdeutsch und wird wie folgt beschrieben: 20-30-jährig, dunkel gekleidet, 180cm gross, schwarze Maske, bewaffnet mit Pistole.

Die Polizeibilder vom Dezember 2019: