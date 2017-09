Das Atomkraftwerk Beznau 1 ist laut dem «World Nuclear Industry Report» in die Kategorie «Langzeit-Stillstand» eingestuft worden. Das teilt die atomkritische Schweizerische Energie Stiftung (SES) mit und fügt an: «Stünde Beznau in Frankreich, wäre die Betriebsbewilligung inzwischen aufgehoben.» Dort gelte ein Gesetz, das besagt, dass einem AKW nach zwei Jahren Betriebsstillstand die Bewilligung entzogen wird. Eine ähnliche Regelung mache laut SES auch für die Schweiz Sinn: «Durch den langen Stillstand können weitere Komponenten des AKWs Standschäden erleiden oder alterungsbedingt ausfallen», schreibt die Stiftung.

Beznau 1 wurde 1969 in Betrieb genommen und ist das dienstälteste AKW der Welt - seit über zwei Jahren ist es jedoch nicht mehr am Netz. 2015 wurden bei einer Kontrolle über 925 Materialfehler im Reaktordruckbehälter entdeckt. Seitdem prüft die Atomaufsichtsbehörde Ensi die Unterlagen der Betreiberin Axpo, dabei geht es unter anderem darum, ob die Schäden durch den Betrieb oder bei der Herstellung des Behälters entstanden sind.