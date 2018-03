7:5, 4:2 und 30:0 stand es. Zwei Punkte fehlten Vögele zum 5:2 im zweiten Satz, als sie den Match noch aus den Händen gab. «Hätte sie dieses Game gewonnen, hätte es vielleicht zum Sieg gereicht», sagt Mutter Edith. Es kam anders: Die Ukrainerin Lesia Zurenko setzte sich nach dreistündigem Abnützungskampf schliesslich in drei Sätzen durch.

«Natürlich benötigte ich einen Moment, bis ich die Niederlage verdaut hatte», sagt Stefanie Vögele. Dem Ärger wich rasch die Freude. Die Leuggermerin machte sich trotz der Niederlage ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Diesen Samstag wird Vögele 28 Jahre alt.

50 Ränge und 20 000 Dollar

Den positiven Gesamteindruck an der mexikanischen Pazifikküste kann die Finalniederlage nicht schmälern. «Ich habe eine tolle Woche erlebt, die ich so nicht erwarten durfte», sagt Vögele. Auf ihrem Weg ins Endspiel bezwang sie unter anderem die aktuelle Nummer 13 der Welt und amtierende US-Open-Siegerin Sloane Stephens.

Vögele bezeichnet das Abschneiden in Acapulco als ihren bisherigen Karrierehöhepunkt – der sich neben dem Preisgeld von 20 000 US-Dollar auch im Ranking bezahlt machte. Mit der Finalqualifikation verbesserte sie sich in der Weltrangliste um über 50 Ränge. Neu liegt sie auf Platz 127.

Die Auftritte ihrer Tochter in Mexiko hatten für Mutter Edith einen schönen Nebeneffekt. Stefanie änderte kurzerhand die Pläne. Vögele wollte Acapulco ursprünglich als Vorbereitung für das Turnier in Indian Wells bestreiten, das in dieser Woche stattfindet. Durch ihr Vorstossen in den Final geht sie nun erst in zehn Tagen in Miami wieder an den Start.

Die Aargauerin siegte im Halbfinal gegen die Schwedin Rebecca Peterson, die 139. der Weltrangliste: