Seit 1994 fahren zwischen Koblenz und Laufenburg keine Personenzüge mehr. Auf der Rheintalstrecke rollen zwar immer noch Güterzüge, die Gleise sind intakt. Aber wer als Passagier vom Zurzibiet ins Fricktal oder umgekehrt will, muss heute den Bus nehmen. Gleichzeitig stellt der Bund einen finanziellen Beitrag an die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke zwischen Schaffhausen und Basel in Aussicht, die jenseits des Rheins auf deutschem Boden verläuft.

Das könnte sich ändern, wenn es nach dem Leibstädter Nationalrat und Ständeratskandidaten Hansjörg Knecht (SVP) geht. Er hat im Juni im Parlament eine Interpellation eingereicht, in der er dem Stand der Dinge auf der Hochrheinstrecke auf den Zahn fühlt. Knecht möchte vom Bundesrat wissen, wie weit die Planung in Sachen Elektrifizierung zwischen Basel und Schaffhausen fortgeschritten ist. Aus früheren Antworten des Bundesrates und von den betroffenen Regionen in der Schweiz und in Deutschland könne man vernehmen, dass die Elektrifizierung und der damit verbundene Ausbau nur zögerlich bis gar nicht vorankomme. «Wo steht dieses Projekt heute?», fragt Knecht. Und: «Wie viel Geld und für welche Arbeiten konkret investierte die Schweiz (Bund, Kantone und Gemeinden) bisher in dieses Projekt?» Knecht sagt auf Nachfrage, es seien zwei Aspekte: «Einerseits hört man, wie schleppend die Planung auf deutscher Seite vorankommt. Seit bald 20 Jahren wird hier geplant – eine leidige Geschichte.»

Die Schweiz habe hier eine Mitfinanzierung in Aussicht gestellt, auch wenn der deutsche Staat den weitaus grösseren Anteil zahle. «Trotz der Diskussion über den Ausbau der Bahninfrastruktur 2035 im Parlament ist immer noch nicht klar, wie viel diese Mitfinanzierung kosten soll», so Knecht.