Plötzlich brennen Pferde durch: Kutsche kollidiert mit Auto – das sagt ein Augenzeuge

Unfall mit einer Kutsche am Freitag um 19 Uhr in Böttstein: Ein 55-jähriger Kutscher aus der Region fuhr mit seinen zwei Zugpferden auf der Hauptstrasse mitten im Dorf. Da brannten die Freiberger-Pferde plötzlich durch und kollidierten auf der Gegenfahrbahn mit einem korrekt fahrenden Auto, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Das Auto stand laut TeleM1 bereits, als es zur Kollision kam. "Ein Ross sprang auf das Auto", erzählt Augenzeuge und Anwohner Stefan Probst TeleM1. Stefan Probst sah das Unheil kommen. "Die Kutsche kam im Galopp", erzählt er dem Regionalsender. Er habe dem Kutscher noch warnend zugerufen.