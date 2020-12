Raubüberfall: Mann bedroht Denner-Angestellte mit Waffe – und wird auf der Flucht erwischt

Am Montag kam es kurz nach 19 Uhr in einer Denner-Filiale in Würenlingen zum Raubüberfall, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Der Vorfall ereignete sich an der Wiesenstrasse neben dem Einkaufszentrum Aarepark. Ein 30-jähriger Schweizer bedrohte die beiden Angestellten mit einer Softairpistole. Daraufhin behändigte er die Tageseinnahmen und flüchtete.

Mit dem Deliktsgut kam der mutmassliche Täter jedoch nicht weit. Eine Drittperson hatte den Überfall der Einsatzzentrale gemeldet. Mehrere Patrouillen der Kantons- sowie Regionalpolizei wurden umgehend aufgeboten. Den Täter stellen konnte jedoch ein per Zufall anwesender Kantonspolizist. Er sei auf den Vorfall aufmerksam geworden und dem Täter nachgeeilt. Mithilfe der herbeieilenden Patrouille der Regionalpolizei Zurzibiet konnte der Mann festgenommen werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Baden eröffnete eine Strafuntersuchung.

Die aktuellen Polizeibilder: