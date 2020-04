Rettungsaktion am Grenzübergang: Zoll entschuldigt sich bei Aargauer Züchter und nimmt Busse zurück

Nun also doch nicht: Der Brieftaubenzüchter Toni von Arb muss keine Strafe für die Rückholung einer verletzten Taube zahlen. Die Zolldirektion habe seine Busse unterdessen annulliert, so von Arb. Das bestätigte auch die Zollverwaltung gegenüber der AZ.

Es war vergangene Woche, als von Arb am gesperrten Grenzübergang Leibstadt-Dogern eine Schweizer Brieftaube in Empfang genommen hatte. Das flugunfähige Tier war in Deutschland aufgefunden worden, wäre dort aber wohl eingeschläfert worden. Wenige Meter nach der Übergabe wurde von Arb vom Grenzwachtkorps kontrolliert. Nachdem er die Beamten über den Sachverhalt aufgeklärt hatte, büssten sie ihn mit 100 Franken. Mit der Begründung, dass Warenübergaben an geschlossenen Grenzübergängen nicht gestattet sind. Dies bestätigte auch die Eidgenössische Zollverwaltung auf Nachfrage. «Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand?» fragte sich Toni von Arb.

Busse war korrekt – eigentlich

Nachdem die AZ über den Fall berichtet hatte, habe er sehr viele positive Nachrichten erhalten, wie von Arb erzählte. Manche hätten ihm geraten, einfach nicht zu bezahlen oder sogar zu klagen. Auf eine Gerichtsverhandlung wollte er es aber nicht ankommen lassen. «Das wäre doch den Aufwand nicht wert, wegen 100 Franken», sagte von Arb. Er habe sich allerdings auch schon überlegt, an ein Sozialwerk zu spenden und die Spendenquittung beim Zoll einzureichen. «Damit wäre wenigstens jemandem geholfen.»