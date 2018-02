Am Montag, um 14.15 Uhr, fuhr eine 85-Jährige in einem Mercedes-Benz aus Richtung Siglistorf in Richtung Rümikon. Sie wollte in Richtung Rekingen in die Hauptstrasse einbiegen, als ihr Auto mit einem Lastwagen zusammenprallte. Dieser war aus Richtung Rekingen gekommen.