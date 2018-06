Die Lyrics:

He give to me the name Beznau Sunshine, Bluesky, please don't go way Swiss Television for ever, ever, ever, ever.



Baby es esch Sommer mer chönnt üs ändlich goh loo Arbeit, Sorge, schlächti Luune ändlich alles stoh loo Jede bruucht sin Isle, mir zwöi nur es Bett im Hanffäld Baby, burn your money. Nume liecht und wärmi zellt.



Ey Baby, Baby,

ich könn es Örtli

lo Zwiefel fahre,

das bringt üs all zum Strahle



(Refrain)

B-B-B-B-Beznau im Aargau, gäge’s AKW strahlt Sonne grau

B-B-B-B-Beznau Alarm, au ohni Dech geht es mer warm

B-B-B-B-Beznau Riss im Verputz, sünnele im Strahleschutz

Trittst im Morgerot daher, bade ich im Strahlenmeer



Boom Reactor O-o-o-o-o Shine on crazy Beznau



Vor em Picknick uff der Insle dä Geigerzähler checke

Statt em Ganja gönned mer üs bedi Jod-Tablette

Freie Liebi Beznau style, blüttle i dä strahlig

Steck der Blueme i dis Haar

solang no ned kahl bisch



Du luegsch mech a ond frogsch:

was wird länger häbe?

Üsi Liebi oder ehner s’ AKW dernäbe.

Beznau strahlt scho 50 Johr ond wahrschinlich för emmer

Also nid nor för üs zwoi, au för üsi Chender.



Ou Baby, Baby,

la üs no blitz bliibe

im Schatte vom Kärnchraftwärk üsi Ziit vertriibe

(Refrain)

B-B-B-B-Beznau im Aargau, gäge’s AKW strahlt Sonne grau

B-B-B-B-Beznau Alarm, au ohni Dech geht es mer warm

B-B-B-B-Beznau Riss im Verputz, sünnele im Strahleschotz

Trittst im Morgerot daher, bade ich im Strahlenmeer



Now Ladies and Gentleman: Space Flight!

I say to the Atomic Age. Atomic Age. Shazam!

Yeah this is the movement in Switzerland.

He says: Your reggae spaceship to the moon.

Listen to the good scientist. WHY?!



(Refrain)

B-B-B-B-Beznau im Aargau, gäge’s AKW strahlt Sonne grau

B-B-B-B-Beznau Alarm, au ohni Dech geht es mer warm

B-B-B-B-Beznau Riss im Verputz, Sünnele im Strahleschotz

Trittst im Morgerot daher, bade ich im Strahlenmeer

(mwa)