Showroom in Schanghai: Aargauer Luxus-Ledermöbel-Hersteller de Sede expandiert nach Asien

Aus dem Zurzibiet vertreibt die de Sede AG Luxusmöbel in die ganze Welt. Rund 70 Prozent der produzierten Möbel verkauft das Klingnauer Unternehmen im Ausland. Vor etwas mehr als zwei Jahren eröffnete de Sede in Kooperation mit der Schweizer Designerin Laura Basci den ersten Showroom in Los Angeles.

Er trage wesentlich zum guten Geschäftsgang von de Sede auf dem amerikanischen Markt bei, so Mediensprecher Frederic Aich. Der Erfolg in Kalifornien ist denn auch ein wesentlicher Faktor dafür, dass de Sede jetzt einen zweiten Showroom eröffnet hat: in der chinesischen Metropole Schanghai.

Dabei stand es vor wenigen Jahren wirtschaftlich nicht gut um die Zurzibieter Traditionsfirma. Sie stand 2012 kurz vor der Insolvenz und konnte diese nur knapp abwenden. Jetzt, sechs Jahre später, hat de Sede drei Ausstellungsräume, verteilt über den gesamten Globus: einen am Hauptsitz in Zurzibiet, einen an der amerikanischen Westküste und einen im Fernen Osten.

Bilder der Eröffnung des de-Sede-Showrooms in Los Angeles