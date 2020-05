Spürhunde im Einsatz: Polizei findet dritten scharfen Sprengkörper – und spricht den Täter an

Die Polizei war am Donnerstag schon wieder in Klingnau im Einsatz. Wieder richtete sie am Schwändiweg Absperrungen ein. "Wir führten gestern Nachmittag dort eine Geländedurchsuchung durch, wobei auch Sprengstoffsuchhunde zum Einsatz kamen", bestätigt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, der AZ am Freitagmorgen.

"Prompt wurde dabei nochmals ein Knallkörper gefunden", so Graser weiter. Erneut haben Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich den noch intakten Knallkörper zur Untersuchung ins Labor. Die Einsatzkräfte fanden zudem Überreste von zwei weiteren detonierten Sprengkörper. "Die Umstände deuten darauf hin, dass die Sprengkörper schon seit längerer Zeit herumgelegen haben. Fest steht dies allerdings noch nicht", führt Graser an.