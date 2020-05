Ständerat Knecht doppelt nach: Bundesrat soll Rheintalstrecke für Personenverkehr ausbauen

Hansjörg Knecht lässt in Sachen Rheintalstrecke nicht locker. Auf der Bahnlinie von Winterthur nach Basel sollen nebst Gütern auch wieder Personen befördert werden. Vor einem Jahr wollte der damalige SVP-Nationalrat vom Bund wissen, wie weit die Planung in Sachen Elektrifizierung der deutschen Hochrheinstrecke Basel-Erzingen fortgeschritten ist. Das Geld soll lieber in der Schweiz statt in Deutschland investiert werden, so der Leibstädter.

Nun doppelt er im Ständerat mit einem Postulat nach. Der Bundesrat wird darin aufgefordert zu prüfen, wie ein Ausbau der Strecke Winterthur-Koblenz-Basel realisiert werden kann.

Vor über 25 Jahren wurde der Streckenabschnitt Laufenburg-Koblenz stillgelegt; auf der einspurigen Strecke verkehren seither streckenweise nur noch Güter-, aber keine Interregio-Züge. Das soll sich nach Ansicht mehrerer Kantons- und Bundesparlamentarier, den beiden Planungsverbänden Fricktal Regio sowie Zurzibiet Regio und der in Bad Zurzach beheimateten «Arbeitsgemeinschaft Pro WiBa» ändern.

Zeitgewinn und Entlastung der Hauptverbindungen

Neben einer Stärkung der Regionen erwarten sie von der Wiedereröffnung auch einen Zeitgewinn für Reisen von Winterthur nach Basel und eine Entlastung der heute stark ausgelasteten Linien durch den Bözberg und den Heitersberg. Im vergangenen Jahr gab es mehrere Vorstösse im Gross- und Nationalrat. Den Initianten ein Dorn im Auge ist, dass der Bund sich finanziell am Ausbau der Hochrheinstrecke auf deutscher Seite beteiligt.