Tegerfelder Martin fällt mit hüftsteifem Tanzen auf dem Partyboot ab – doch später legt er Konkurrenten rein

Am Montag kämpften noch 19 Männer um eine Rose der Schlagersängerin Chanelle (23). Immer noch dabei war Martin aus Tegerfelden (25). Seinen Kantonskollegen Jeffrey aus Tägerig hat der Mechatroniker damit schon einmal abgehängt. Dieser bekam gleich in der ersten Folge der Datingsendung auf 3+ einen Korb.

Eiskalt hereingelegt

Eins muss man Martin aber zugute halten: Er scheint einen gewissen Gesundheitssinn zu haben. So kommt er im Vergleich zu anderen Kandidaten mit einem nur leicht geröteten Teint vom Schiff zurück.

Seinen frechsten Auftritt legt Martin in Form eines Streichs hin. Den Kandidaten, die in der Villa geblieben sind, erzählt er sie müssten für die Bachelorette ein Fotoshooting hinlegen. Den Fotografen mimt er gleich selbst. Als dann alle in Reih und Glied am Pool stehen, werden sie hinterrücks ins Wasser geworfen.