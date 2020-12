Unbekannte stellen Polizei-Anhänger auf Radweg – der Scherz war nicht ungefährlich

Diese Woche sorgte ein Tempo-Info-Gerät, der sogenannte «Speedy», der Regionalpolizei Zurzibiet für Gesprächsstoff. Das Gerät, das mit einem lächelnden oder weinenden Gesicht anzeigt, ob das Fahrzeug auf der Strasse die Geschwindigkeit einhält, stand nämlich an einem ungünstigen Ort – mitten auf einem Velo- und Fussweg in der Nähe des Sportcenters in Leuggern.

Ein Facebook-Nutzer postete Fotos dazu und schrieb: «Wie lange würde es wohl gehen, wenn eine Privatperson einen Anhänger mitten auf dem Radweg abstellt, bis Besuch kommt?»

Die Antwort von Repol-Chef René Lippuner kam postwendend: