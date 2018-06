Weil ein Autofahrer am Mittwochabend in Würenlingen das Vortrittsrecht missachtete, musste ein anderer Automobilist ausweichen und prallte dabei in die Randleitplanke. Der fehlbare Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen.