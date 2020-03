Wegen Corona-Virus: Deutscher Zoll stempelt keine Ausfuhrscheine mehr ab – aus diesem Grund

"Am Zoll in Waldshut konnte man heute Nachmittag keine Ausfuhrscheine abstempeln lassen." Das erzählt eine Frau aus dem Aargau der "Aargauer Zeitung". Als sie dafür kurz vor dem Grenzübergang auf deutscher Seite aus dem Auto stieg, seien ihr bereits mehrere Personen entgegengekommen, die abgewunken hätten. Da sei sie umgekehrt. Man habe ihr gesagt, das habe mit dem Corona-Virus zu tun.

Das bestätigt das Hauptzollamt Singen, das für die Zollämter von Singen bis Bad Säckingen zuständig ist, per Mitteilung am Samstagabend. Es verweist darin auf die «Infektionskrankheit COVID-19» und schreibt: «Ab heute Nachmittag werden im Bezirk des Hauptzollamts Singen keine Ausfuhrscheine mehr abgestempelt.» Das Abstempeln ist nötig, wenn Personen mit Wohnsitz in der Schweiz bei ihrem nächsten Besuch in Deutschland die Mehrwertsteuer einfordern möchten.

Auf Nachfrage der AZ liefert das Hauptzollam am Montag die genaue Begründung: "Die Massnahme, bis auf Weiteres keine Ausfuhrscheine mehr abzustempeln, soll somit dem Schutz der Zollbeteiligten und der eigenen Beschäftigten dienen", sagt Sprecher Mark Eferl.

"Bei den Abfertigungen der Ausfuhrscheine konnte sehr oft festgestellt werden, dass Zollbeteiligte die empfohlenen Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht eingehalten haben", so Eferl weiter . Dazu gehörten beispielsweise das Abstandhalten von zwei Metern, aber auch beim Husten und Niesen hätten sich Leute nicht an die empfohlenen Verhaltensregeln gehalten, mit denen eine Verbreitung des Coronavirus unterbunden werden kann.

Kein Stau am Grenzübergang

Eine genauere Begründung liefert das Hauptzollamt nicht. Es gibt auch nicht an, wie lange das geänderte Regime dauert. "Es wird mit einer erneuten Pressemitteilung bekannt geben, wann im Bezirk des Hauptzollamts Singen wieder Ausfuhrscheine abgestempelt werden", schreibt das Hauptzollamt stattdessen. Auf eine schriftliche Nachfrage vom Sonntagmorgen zu den genauen Gründen erhielt CH Media bisher keine Antwort. Am Sonntagnachmittag wurde bekannt, dass Deutschland die Grenzen zur Schweiz teilweise schliesst. Ausnahmen soll es für Berufspendler und Warenverkehr geben. Betroffen sind sicher Einkaufstouristen.

Betroffen von der Massnahme waren am Samstag verhältnismässig wenige Schweizer. Am Grenzübergang Koblenz, auf Schweizer Seite, waren keine langen Fahrzeugschlangen zu sehen. An anderen Samstagen staute sich der Verkehr dagegen schnell über mehrere Kilometer.