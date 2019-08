Unbekannte haben in Wislikofen 72 Altpneus im Wald entsorgt. Das teilt die Zurzibieter Regionalpolizei mit. Es sei davon auszugehen, dass ein Lieferwagen zur illegalen Entsorgung verwendet wurde. Die Pneus liegen an der Bahnhofstrasse im Gebiet Belchen. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf Altreifenhändler mit Lager in der Region (Tel. 056 268 68 20).

Es ist gemäss Polizei nicht das erste Mal, dass in der Region Fisibach/Kaiserstuhl/Siglistorf Pneus im Wald entsorgt werden.

