Papa Moll ist nicht der einzige Leinwandheld aus dem Bezirk Zurzach, der gerade für Furore sorgt. Eine Dampflokomotive aus Full-Reuenthal heizt in den Kinosälen ebenfalls kräftig ein.

Das zweihundert Tonnen schwere Dampfross mit dem Namen 241-A-65 füllt derzeit die Kassen und stiehlt in der Neuverfilmung von «Mord im Orient-Express» den Superstars Johnny Depp, Michelle Pfeifer oder Penélope Cruz die Show. Über 100'000 Besucher lockte der Streifen seit der Premiere am 9. November in die Kinos. In der Deutschschweiz liegt der Film nach der Vorlage von Agatha Christies Roman gerade an der Spitze, gesamtschweizerisch hinter dem Animationsfilm «Coco» auf Rang 2.

Die in Frankreich gebaute Maschine mit Baujahr 1931 ist die grösste betriebsfähige Dampflok in Europa. Sie stand in den Vierziger- und Fünfziger- jahren auf der Originalstrecke des «Orient-Express» von Paris und Wien nach Istanbul im Einsatz.