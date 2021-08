Initiative: Basler Entwicklungshilfe soll aufgestockt werden

«1-Prozent-Initiative» Wie viel Entwicklungshilfe braucht Basel? Die Mitte-links Initiative «1 Prozent» will viermal mehr Geld bereitstellen, als die rot-grüne Stadtregierung vorschlägt. Christian Mensch 25.08.2021, 05.00 Uhr

Die Gesundheitsversorgung in Afrika gehört zu den Schwerpunktthemen der Basler Entwicklungszusammenerarbeit. zvg/bs.ch

Das Timing ist speziell. Vergangene Woche präsentierte die Basler Regierung ihr Entwicklungszusammenarbeitskonzept für die nächsten vier Jahre. Es schlägt die Fortsetzung der seit 2017 geltenden Praxis vor, jährlich zwei Millionen Franken als globale Transferleistung auszugeben.

Diese Woche sind die Unterschriftsbögen der «1-Prozent-Initiative» im Rathaus abgegeben worden. Diese verlangt mindestens eine Vervierfachung des Staatsbeitrags. In finanziell guten Zeiten wie den aktuellen steht sogar die Forderung nach einem jährlichen Obolus von 27 Millionen Franken für die Ärmsten dieser Welt. Die Initiative ist getragen von einem politischen Spektrum von linksaussen bis zur wörtlichen Mitte samt den jungen Grünliberalen und der EVP.

Das Beispiel Zürich vor Augen

Die Promotoren haben das Beispiel der Stadt Zürich vor Augen, deren Stimmbevölkerung 2019 einen Gegenvorschlag auf eine noch weitergehende Initiative mit knapp 70 Prozent der abgegebenen Stimmen gutgeheissen hat. Die Botschaft der Initianten ist klar: Was Zürich recht ist – und von Genf noch deutlich überboten wird –, sollte Basel billig sein.

Die Basler Initiative entspricht exakt dem Stadtzürcher Modell. Angestrebt ist, dass ein Prozent der Steuererträge von natürlichen und juristischen Personen für die Entwicklungszusammenarbeit aufgewendet wird; mindestens sollen jedoch 0,3 Prozent der Steuern eingesetzt werden. In ausgesprochen schlechten Zeiten mit wiederkehrend roten Zahlen in der Staatsrechnung kann selbst dieser Betrag ausgesetzt werden. Damit soll dem möglichen Argument der Boden entzogen werden, dass mit Verweis auf die Entwicklungshilfeverpflichtung Steuererhöhungen durchgesetzt werden.

Wenn der Stadtkanton mit Stadt und Kanton verglichen werden

Das Zahlenspiel ist jedoch nicht ohne Tücken. Während in der Stadt Zürich mit der neuen Regelung von einem Jahresbetrag zwischen neu 5 und 18 Millionen Franken ausgegangen wird, wären im Kanton Basel-Stadt zwischen 8 und 27 Millionen Franken fällig.

Im Rahmen des Ratschlags für die kommende Subventionsperiode hat die Basler Regierung denn auch in einer quasi inoffiziellen Stellungnahme einen interkantonalen Vergleich angestellt mit der Botschaft: So schlecht steht Basel-Stadt schon heute nicht da.

Wenige geben viel, viele geben wenig

Im helvetischen Vergleich figuriert der Kanton Basel-Stadt mit einem Aufwand von insgesamt 2,5 Millionen Franken auf Rang sechs. Weit voran schreitet der eidgenössische Sonderfall Genf mit 27,5 Millionen Franken, gefolgt vom Kanton Zürich mit 10,3 Millionen Franken. Zürich ist wiederum ein eigener Sonderfall, da er der einzige Kanton ist, in dem ein grösserer Anteil aus den Städte- und Gemeindekassen (6,3 Millionen) stammt als aus der Kantonskasse (4,0 Millionen).

Noch besser sieht die Basler Leistungsbilanz bezogen auf die Bevölkerungszahl aus. Mit 10.21 Franken pro Einwohner ist Basel-Stadt auf Augenhöhe mit Freiburg (10.78 Franken) und wird nur von Genf (31.30 Franken) überstrahlt. Die Abstände nach hinten sind beträchtlich. Baselland, das immerhin pro Kopf an vierter Stelle und damit gleich hinter Basel-Stadt im Entwicklungshilfe-Rating liegt, bringt mit 4.44 Franken weniger als die Hälfte der Mittel der Basler auf. Das gelobte, aber bevölkerungsreiche Zürich kommt in dieser Berechnung gerade auf 2.60 Franken.

Die Uno-Stadt hat an sich andere Ansprüche

In einer anderen Liga spielt Genf, das als Standort der Uno und als Weltsitz einiger Uno-Organisationen eine besondere Verantwortung für die Entwicklungszusammenarbeit verspürt. 27 Millionen Franken – so viel wie Basel künftig in guten Zeiten zahlen soll – flossen 2019 in die Entwicklungsarbeit; 15,7 Millionen Franken steuerte der Kanton bei, 11,7 Millionen die Gemeinden und damit vor allem die Stadt Genf.

Im internationalen Vergleich kann sich die Schweiz im vorderen Mittelfeld behaupten. Das von der Uno postulierte Ziel, 0,7 Prozent des Bruttoinlandeinkommens in den internationalen Lastenausgleich einzuzahlen, wird mit 0,48 Prozent zwar weit unterschritten. Allerdings sind es nur gerade acht Länder, die prozentual mehr spenden als die Schweiz. Die 1-Prozent-Schwelle wird dabei von den Länder Schweden, Norwegen und Luxemburg übertroffen.

Dass auch eine 1-Prozent-Regelung nicht alleine einer links/christlichen Forderung entspricht, die im nördlichen Europa geteilt wird, zeigt sich vor der eigenen Haustür: Die Gemeinde Riehen erfüllt das Quorum und ergänzt die zwei Millionen Franken von Kanton und Stadt Basel jährlich um 500'000 Franken.