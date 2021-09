125-Jahr-Jubiläum Nachkomme und Verwaltungsrat Jörg Duschmalé: «Roche war immer da, seit ich ganz klein war» Der 37-Jährige spricht im Exklusivinterview über die Verantwortung, Teil der Erbenfamilie eines Grosskonzerns zu sein. Und er sagt, wie sich die fünfte Generation einbringt. Andreas Möckli und Florence Vuichard Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Jörg Duschmalé ist seit eineinhalb Jahren als Vertreter der Erbenfamilien im Verwaltungsrat von Roche. Severin Bigler

Zwei Türme, neue Laborgebäude, wo Fritz Hoffmann-Roche vor 125 Jahren seine Firma gegründet hat. Heute ist Roche ein Weltkonzern mit einem Börsenwert von 319 Milliarden Franken, aber auch ein Familienunternehmen, dominiert von den Nachkommen des Gründers, den Familien Hoffmann und Oeri. Jörg Duschmalé, Fritz Hoffmanns Ur-Urenkel, vertritt seit eineinhalb Jahren den Oeri-Zweig im Verwaltungsrat.

Sie sind seit eineinhalb Jahren Mitglied des Verwaltungsrats von Roche. Wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert?

Jörg Duschmalé: Ich konnte mich lange auf diese Rolle vorbereiten, habe mehrere Weiterbildungen absolviert und diverse Roche-Standorte besucht. Zudem durfte ich schon vorher als Gast an den Verwaltungsratssitzungen teilnehmen. Der Schritt war dann nicht mehr so gross. Natürlich ist es dann schon etwas anderes, wenn man plötzlich in der ersten Reihe sitzt. Und dann kam noch Corona, die Welt stand kopf und Roche war an vorderster Front gefordert im Kampf gegen die Pandemie mit unseren Tests und Medikamenten.

Hören die Wirtschaftsschwergewichte wie Nestlé-Präsident Paul Bulcke oder Swiss-Life-Chef Patrick Frost auf Sie? Oder müssen sie einfach, weil Sie die Besitzerfamilie repräsentieren?

Ein Verwaltungsrat ist kein Haifischbecken, viel eher ein Gremium, das aus Personen mit verschiedenen Fähigkeiten zusammengesetzt ist. Und da bin ich nun mal eine andere Generation, bin Chemiker, der hier im Labor gearbeitet hat. So gesehen bringe ich schon einige andere Qualitäten, Erfahrungen und Sichtweisen als meine Kollegen mit.

Wie erwähnt, sind Sie als Chemiker bei Roche eingestiegen. Vermissen Sie das Labor?

Ich bin mit grosser Leidenschaft Chemiker. Es waren fünf tolle Jahre hier bei Roche, in der Weltklasse der Forschung. Doch es ist wie bei einem Fussballer, der später eine Karriere als Trainer einschlägt: Es ist jetzt ein anderer Abschnitt. Aber gerade als Wissenschafter ist es im Verwaltungsrat einer Roche unfassbar spannend.

Noch immer mit grosser Leidenschaft Chemiker: Roche-Verwaltungsrat Jörg Duschmalé. Severin Bigler

Wären Sie noch fit genug fürs Roche-Labor?

Es gäbe wohl schon einen Weg zurück in die Wissenschaft ganz allgemein. Ich lese nach wie vor die wissenschaftliche Fachliteratur – wenn auch nicht mehr ganz so intensiv wie früher.

Hätten Sie überhaupt als Familienmitglied eine Forscherkarriere bei Roche einschlagen können, wenn Ihr Bruder an Ihrer Stelle in den Verwaltungsrat gegangen wäre?

Es gibt dazu kein Reglement. Aber es wäre schon sehr unüblich und würde nicht unserer Familientradition entsprechen. Klar hingegen ist, dass niemand von der Familie eine exekutive Funktion im Management der Firma einnehmen soll.

Zurück zu Ihrer aktuellen Aufgabe. Wie oft stehen Sie mit dem Management in Kontakt?

Ich habe mit der Konzernleitung einen guten und engen Kontakt, ohne dass wir fixe Termine hätten. Wir sehen uns regelmässig, tauschen uns aus. Ich bin involviert.

Gibt es eigentlich rote Linien, die sich die Familie gesetzt hat, was die Einmischung bei Roche anbelangt?

Die Konzernleitung führt die Firma! Es kommt niemand in der Familie auf die Idee, der Konzernleitung vorzuschreiben, wie sie die Firma zu führen hat. Die Familie bringt sich über André Hoffmann und mich im Verwaltungsrat ein, wo die Strategie festgelegt wird. Und die Familie nimmt ihre Aktionärsrechte wahr, indem sie festlegt, wer in den Verwaltungsrat gewählt wird. Die Familie ist einfach da, langfristig, transgenerationell. Das allein setzt schon gewisse Leitplanken für den Verwaltungsrat und auch für die Konzernleitung.

Roche hat in den vergangenen Jahren viel gebaut in Basel. Woher kommt die Überzeugung, dass das richtig war?

Die Schweiz ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Basel ist ein Life-Science-Cluster – natürlich auch dank Roche und Novartis. Aber mittlerweile gibt es hier so viele hoch spannende Firmen in diesem Bereich. Das trägt dazu bei, dass man gerne in Basel ist. Und hier solche Investitionen richtig sind.

«Ich persönlich bin sehr froh, dass sich der Hauptsitz von Roche in Basel befindet»: Jörg Duschmalé über den Standort des Pharmakonzerns. Kenneth Nars

Wäre es nicht hilfreich, wenn einer der Roche-Türme jenseits der Grenze im Cluster Basel aber auf EU-Territorium stehen würde?

Roche ist eine Basler Firma und damit eine Schweizer Firma. Deshalb sind wir froh, dass die Türme in der Schweiz stehen. Und nur wenige Kilometer von Basel entfernt haben wir unseren grossen deutschen Pharmastandort in Grenzach. Der braucht aber keine weiteren Türme.

Ist es dennoch eine Illusion zu glauben, der Hauptsitz von Roche bleibe für immer und ewig in Basel?

Ich persönlich bin sehr froh, dass sich der Hauptsitz von Roche in Basel befindet. Aber es geht um die Sache. Im Zentrum stehen die Firma und ihre nachhaltige Zukunftsfähigkeit. Basel als Hauptsitz für Roche steht nicht zur Debatte. Und das wird so lange so sein, wie es der Sache Roche als Firma dient. Es geht dabei nicht um mich und meine Basler Befindlichkeiten. Solange Basel ein attraktiver Standort für Roche als Hauptsitz bleibt, ist es sehr gut, wenn Roche hier ist.

Die Frage des Hauptsitzes ist wichtig: Wenn Konzerne etwa über Landesgrenzen hinweg fusionieren und der Hauptsitz von der Schweiz weg verschoben wird, beginnt oft eine schleichende Abwanderung.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wenn ich sage, es sei für Roche sinnvoll, dann denke ich auch an den kulturellen Aspekt. Wie gesagt, ist Roche zwar von Anfang an ein international ausgerichtetes Unternehmen, welches aber in ganz grossem Ausmass durch Basler Werte geprägt ist. Umso mehr ist es richtig und wichtig, dass Basel der Hauptsitz von Roche ist.

Seit knapp zwei Jahren ist die fünfte Generation im Aktionärspool komplett eingebunden. Wie ist das angelaufen?

Gut. Es ist ein Prozess des Kennenlernens, den wir vor einiger Zeit als fünfte Generation begonnen haben. Vieles war nicht so rasch möglich, wie wir gerne wollten, weil man sich wegen Corona nicht treffen konnte. Aber wir gehen das nach wie vor sehr aktiv an. Es ist uns sehr wichtig, dass wir das seriös machen. Erlauben Sie mir eine Gegenfrage: Kennen Sie Ihre Coucousins?

Nein, nur die Cousins.

Das möchte ich damit sagen. Man darf das nicht unterschätzen. Wir teilen keine Grosseltern, wir teilen keine Erinnerungen an gemeinsame Sonntage. Umso mehr ist es wichtig, dass wir das seriös und bewusst angehen. Und auch dem Zwischenmenschlichen genügend Raum bieten. Nur so kann die fünfte Generation zusammenwachsen, wie sie muss. Nur so können wir den ersten Schritt für die nächsten 125 Jahre beginnen.

Sie treffen sich also regelmässig, wenn es die Pandemie zulässt?

Ja. Bei diesen Treffen geht es sowohl um das Kennenlernen als auch um Inhalte.

Gewisse Grundwerte müssen Sie ja teilen, auch wenn Sie sich nicht so gut kennen, um einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Da haben wir einen Vorteil gegenüber anderen Familien, wo sich die Coucousins nicht kennen – das Unternehmen. Die Verantwortung und die Verpflichtung gegenüber Roche sind gleichzeitig der Magnet, der die Familie zusammenhält. Das ist bei uns allen sehr stark ausgeprägt.

Der Stammbaum der Familien Hoffmann und Oeri.



Hat sich in diesen Gesprächen schon herauskristallisiert, was Sie als fünfte Generation anders machen wollen als Ihre Eltern und Grosseltern?

Natürlich wird es in der Zukunft neue Themen geben. Ein Stichwort ist sicher die Digitalisierung. Aber auch die Frage, wie Roche es auch künftig schaffen wird, für Patienten neue Lösungen zu bringen. Insgesamt blicken wir aber auf ein erfolgreich geführtes Unternehmen zurück. Die vierte Generation war womöglich ihrer Zeit voraus, als sie die Nachhaltigkeit in den Fokus rückte. Wir haben das Glück, dass André Hoffmann und auch sein Vater Luc schon vor Jahrzehnten dieses Thema einbrachten.

Ein anderes drängendes Thema sehen Sie derzeit nicht?

Nein. Es geht in erster Linie darum, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Natürlich wird es immer wieder Anpassungen geben, aber ist gibt kein Thema, das heraussticht.

André Hoffmann ist als Verwaltungsrat und als Sprecher des Aktionärspools das Gesicht der vierten Generation. Sehen Sie sich in der gleichen Rolle für die fünfte Generation?

Mein Onkel André ist der Sprecher des Aktionärspools und damit das Gesicht der Familie. Man kann fragen, ob ich Repräsentant der fünften Generation bin oder der Familie Oeri. Ich finde es extrem spannend, dass es nun zu Überlappungen kommt. Ich finde es grossartig, dass mit André und mir zwei verschiedene Generationen im Verwaltungsrat sind. Es ist eine spannende Dynamik, dass zwei Familienstämme, zwei Generationen, unterschiedliche Heimatorte zusammenkommen. Da spielt es keine Rolle, wer Sprecher von wem ist. Klar ist auf jeden Fall, dass André nach dem Willen des ganzen Pools dessen offizieller Sprecher nach aussen ist.

Sitzen als Vertreter der Erbenfamilien im Verwaltungsrat von Roche: André Hoffmann (rechts) und Jörg Duschmale an einem Medienanlass in Basel. Georgios Kefalas/

Keystone

Sie haben mit Ihrem Bruder Lukas lange diskutiert, wer von Ihnen beiden in den Verwaltungsrat gehen soll. Haben Sie diese Rollenverteilung je bereut?

Nein, das war wirklich richtig. Das sieht auch mein Bruder so.

Wann haben Sie als Kind realisiert, dass Sie Teil der Roche-Geschichte und damit Erbe eines Weltkonzerns sind?

Es gibt keinen einzelnen bestimmten Moment. Roche war immer da, seit ich ganz klein war. Natürlich habe ich, je älter ich wurde, immer mehr verstanden, was es bedeutet. Ich bin einfach hineingewachsen, ich hatte auch nie das Gefühl, dass in unserer Familie etwas anders ist als in anderen Familien. In allererster Linie sind wir eine Familie. Und wir sind zudem eine Unternehmensfamilie. Ich bin aufgewachsen mit dem Wissen um die Familienverantwortung, die diese Firma ist. Das ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens.

Hatten Sie als Teenager nie eine Phase der Rebellion? Eine Phase, in der Sie sich gegen die «bösen Weltkonzerne» und damit auch Roche gestellt haben?

Nein, das hat es bei mir nicht gegeben.

Aber es gab doch schon auch weniger schöne Kapitel in der Roche-Geschichte?

Klar. Der Unfall von Seveso war eine furchtbare Zeit für Roche. Ich erinnere mich gut, wie ich als Teenager zum ersten Mal detaillierter davon erfahren habe. Oder der Vitaminskandal, den ich als Bub miterlebt habe. Die Details habe ich nicht verstanden, aber ich erinnere mich, wie sich die Familie geschämt hat. Wie hat das in unserer Firma passieren können? Wir haben die Lehren gezogen: So etwas darf einfach nicht mehr vorkommen.

Wurden Sie denn als Kind deswegen von Schulkameraden dafür gehänselt?

Nein, auf mich wurde nicht gezeigt auf dem Pausenhof. Aber ich war, wie gesagt, noch klein.

Wie sehr ist es eine Verpflichtung oder auch eine Bürde, Teil der Erbenfamilie eines Grosskonzerns zu sein?

Es ist eine grosse Verantwortung, die man von einer Vorgängergeneration übernimmt und an eine Nachfolgegeneration übergeben möchte. Ich bin eine Art Staffelläufer, der fürs ganze Team eine möglichst gute Zeit hinlegen muss. Aber es ist natürlich auch ein grosses Privileg. Ich bin mir dessen sehr bewusst, und ich bin sehr glücklich in meiner Position.

Sind Sie froh, Duschmalé und nicht Oeri oder Hoffmann zu heissen?

Als Kind hat mir das sicher eine gewisse Anonymität verschafft. Mittlerweile glaube ich, dass das keine Rolle mehr spielt.

Was ist Ihre persönliche Perspektive für Roche? Wo soll der Konzern in zehn Jahren stehen?

Für mich ist zentral, dass das Unternehmen auch in Zukunft innovationsgetrieben bleibt. Wir wollen an der vordersten Front der Wissenschaften Lösungen für Patienten anbieten. Oder anders gesagt: Wissenschaftliche Erkenntnisse in neuartige Produkte umwandeln.

Ist kürzlich Vater geworden: Roche-Erbe Jörg Duschmalé. Severin Bigler

Was wird das sein?

Wir werden dank der Digitalisierung verstärkt Daten nutzen können, um zielgerichtetere und bessere Medikamente herzustellen. Ich erhoffe mir auch, die Entwicklungszyklen für neue Wirkstoffe stark zu verkürzen. Das sind riesige Schätze. Hier stehen wir noch am Anfang und kratzen erst an der Oberfläche. Ich glaube, schwere genetische Krankheiten werden künftig viel besser behandelbar sein. Sei es etwa durch neue Ansätze wie die Gentherapie oder mRNA-Präparate. Das sind meine Überzeugungen.

Was macht Sie da so sicher?

Leider besitze ich keine Kristallkugel. Sollte ich damit falschliegen, ist es umso wichtiger, dass bei Roche diverse Gruppen von Menschen zusammenarbeiten, damit wir über verschiedenste Ansätze verfügen und so wichtige Trends nicht verpassen. Die Firma muss dort sein, wo die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Tage treten.

Was soll Roche neben den Innovationen auszeichnen, einzigartig machen?

Wenn wir zurückblicken, dann zeichnet Roche aus, dass immer wieder Risiken eingegangen, in neue Gebiete vorgestossen wurde. Roche begann in die Biotechnologie zu investieren, als viele Wissenschafter gesagt haben, das werde nie funktionieren. Die bewusste Risikobereitschaft ist eine grosse Stärke der Firma.

Ein anderes Merkmal ist die Abneigung gegenüber Grossfusionen. Für Ihre Vorfahren war das nicht verhandelbar. Ist das für die fünfte Generation auch so?

Stand heute erscheint es nicht sinnvoll, mit einer anderen grossen Firma zu fusionieren. Es ist eine Stärke, dass Roche selbstständig geblieben und Schritt für Schritt organisch gewachsen ist. Zudem führen Fusionen dazu, dass die beteiligten Firmen sehr stark mit sich selber beschäftigt sind, statt auf Innovationen zu setzen.

Ihre Mutter und Ihre Tanten sind sehr stark als Mäzeninnen engagiert. Wo sehen Sie Ihre Rolle in dieser Tradition?

Ich sehe mich durchaus als Teil dieser Tradition. Wenn Sie die Aktivitäten meiner Mutter ansprechen, dann übernimmt meine Frau eine führende Rolle in den neuen Projekten. Ich glaube schon, dass das für unsere Generation und auch für mich eine tolle Tradition ist. Es ist es wert, sie in die Zukunft zu tragen.

Sie leben in Bettingen. Stimmt es, dass Sie mit dem Velo nach Basel fahren?

Ich pendle wenn immer möglich mit dem Velo. An einem Tag wie heute, wo ich mit dem Anzug hier sitze, ist die Steigung nach Bettingen nicht ideal. Aber im Alltag fahre ich Velo.

Was machen sie neben Ihrer Verwaltungsratstätigkeit?

Ich bin grad kürzlich Vater geworden. Im Moment gönne ich mir den Luxus von sehr viel Zeit, die ich mit meinem frisch geborenen Sohn verbringe. Wenn ich mir diesen Luxus nicht gönne, wer denn sonst?