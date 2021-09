Roche-Geschichte: Der Sündenfall Seveso

125-Jahre-Jubiläum Schwerste Chemie­katastrophe in Europa: Der Sündenfall Seveso Der Roche-Konzern hat den gravierenden Chemieunfall vertuscht und verschwiegen. Und erst spät die Lehren daraus gezogen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Selbst ein Jahr nach dem Chemieunfall in Seveso waren Arbeiter noch mit Entseuchungsaufgaben beschäftigt. Keystone / Photopress-Archiv

Die Order aus Basel ist klar. Die ganze Sache sei im engsten Kreise zu halten, Roche und ihre Tochter Givaudan seien nicht zu erwähnen. Dass Dioxin ausgetreten sei, werde nicht erwähnt. Verschweigen und Verzögern war die offenkundige Devise von Roche im Umgang mit der bislang schwersten Chemie­katastrophe Europas. Es dauert ganze 16 Tage, bis die ersten Menschen aus dem verseuchten Gebiet evakuiert werden.



Doch der Reihe nach. Im Jahr 1963 kauft Roche den Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan. Dieser wiederum übernimmt später die italienische Chemiefirma Icmesa. Die Katastrophe ereignet sich an einem Samstag, dem 10. Juli 1976, in Seveso, 25 Kilometer nördlich von Mailand. Im Werk wird Trichlorphenol produziert, um daraus ein Desinfektionsmittel herzustellen.



Die italienische Chemiefirma Icmesa war eine Tochter von Givaudan, die wiederum Roche gehörte. Keystone / EPA

Die Angestellten stellen kurz vor 5 Uhr fest, dass sie mit der Produktion nicht fertig werden. Der Vorgang wird unterbrochen, die Chemikalien bleiben im Reaktor liegen. Dieser heizt sich langsam auf, niemand ist da, der es bemerkt, die Mitarbeiter sind längst im Wochenende. Um 12.37 Uhr führt der Druck dazu, dass die Scheibe eines Sicherheitsventils bricht. Der Reaktor explodiert. Eine Gaswolke entweicht, der giftige Stoff strömt während 30 Minuten aus.



Am Sonntag werden die Verantwortlichen von Icmesa und Givaudan über den Vorfall informiert. Es werden erste Proben erstellt, die bereits am Montag bei Givaudan in Dübendorf eintreffen. Am gleichen Tag informiert Jörg Sambeth, technischer Leiter von Givaudan in Genf, den Roche-Hauptsitz.



Am Mittwoch wird klar, dass sich in den Proben Spuren des äusserst giftigen Dioxins befinden. Am gleichen Tag treten bei Kindern erste Symptome einer Hautentzündung auf. In Italien wissen die Ärzte jedoch nichts vom ­Dioxin, deshalb können sie die Kinder nicht entsprechend behandeln.



Von 1600 untersuchten Personen leiden 447 unter Chlorakne, darunter auch Kinder, die Narben davontragen. Keystone

Einen Tag später findet in Basel die erste Krisensitzung statt. Sie ist sehr spärlich besetzt, Roche-Präsident Adolf Jann befindet sich in Brasilien auf Geschäftsreise. «Die Firma war so strukturiert, dass ohne den Präsidenten nichts von Tragweite passierte», schildert Sambeth später die Situation in Sabine Gisigers Dokumentarfilm «Gambit». Man habe sich nicht getraut, den Präsidenten anzurufen. Die anfangs erwähnte Order erging, nichts zu sagen.



Lange hält Sambeth den Druck, ­alles zu verschweigen, nicht aus. Mittlerweile ist eine Woche seit dem Unfall verstrichen. Zusammen mit einem ­medizinischen Sachverständigen von Roche reist er wieder nach Italien – und sieht, «was dort los ist». Den behandelnden Ärzten und verletzten Leuten nicht zu sagen, «um was es geht, wenn man es weiss, das ist unmöglich».



Die erste Evakuierung erfolgt erst zwei Wochen nach dem Unglück

Sambeth ruft in Basel an. Er insistiert, Roche soll endlich sagen, was passiert sei. Das komme nicht in Frage, habe der Vize-Konzernchef Alfred Hartmann gebrüllt, schildert der inzwischen verstorbene Deutsche im Film. Sambeth soll ihn nur anrufen, wenn es absolut nötig sei. Sambeth insistiert weiter. «Tun sie, was sie wollen», schimpft Hartmann. Darauf informiert Sambeth zusammen mit dem Sachverständigen die Ärzte.



Gut zwei Wochen später wird die Evakuierung einer ersten Zone vorbereitet. Zunächst verlassen 208 Personen aus 37 Wohnhäusern das kontaminierte Gebiet. Später wird dieses deutlich ausgeweitet. Zurück aus Brasilien gibt Jann der Zeitung «Blick» ein Interview. Auf die Frage, dass Menschen zu Schaden ­gekommen sind, antwortet er: «Die Frau, die leider gestorben ist, litt unter Asthma. Der Bub, der mit Leber­schäden ins Spital eingeliefert wurde, hatte Gelbsucht. Beide Fälle haben mit der Icmesa nichts zu tun.» Angesprochen auf all die betroffenen Kinder sagt Jann: «Die weinten vor allem, weil ­ihnen die Blutentnahme bei der Kontrolle wehtat.»



Schweizer Spezialisten beginnen im September 1976 in mit ersten Entseuchungsversuchen. Keystone / Photopress-Archiv

Schliesslich werden 1600 Personen untersucht, 447 von ihnen leiden unten Hautverätzungen und erkrankten an Chlorakne, viele tragen Narben davon. Direkte Todesfälle werden der Katastrophe nicht zugeordnet, allerdings stellten Ärzte in den folgenden Jahren ein erhöhtes Auftreten bestimmter Krebsarten fest. Zudem verenden rund 3300 Tiere, vor allem Hühner und Kaninchen. Später ordnen die Behörden Notschlachtungen von 77000 Tieren an, damit das Dioxin nicht in der Nahrungskette verschleppt wird.



Einen Monat nach dem Unglück hält Jann in Basel eine Pressekonferenz ab. Danach wird er von einem Journalisten gefragt, welche Produkte die Icmesa herstellt. «Leider kann ich Ihnen darüber nicht genau Auskunft erteilen.» Das sei Aufgabe der Chemiker, der Techniker. «Ich selber bin Anwalt, also Jurist, und dann war ich noch einmal Bankier und jetzt bin ich Industrieller.»



Pressekonferenz am 11. August 1976 in Basel: Erst einen Monat nach dem Unglück nimmt die Roche-Führung vor den Medien Stellung (Vize-Chef Alfred Hartmann, Konzernchef Adolf W. Jann und Givaudan-Direktor Guy Waldvogel; von links) Keystone / Photopress-Archiv

Sein ungeschickter Umgang mit dem Fall Seveso ist mit ein Grund, weshalb Jann gehen muss. Ohnehin stellt der Unfall eine Zäsur für Roche dar. Unter Jann-Nachfolger Fritz Gerber kommuniziert der Konzern offener, verstärkt nach der Chemiekatastrophe Schweizerhall von Sandoz im Jahr 1986. Als 1979 bei der Tochter Givaudan ein schweres Unglück ein Todesopfer und zwölf Verletzte fordert, eilt Gerber ­sofort nach Lyon, orientiert die Öffentlichkeit und kümmert sich persönlich um die Betroffenen und Angehörigen. Unter Gerber werden die äusserst knapp gehaltenen Geschäftsberichte ausführlicher, die Medienstelle beantwortet nun auch heikle Fragen.



Die Roche-Story in fünf Teilen Die bz publiziert zum 125. Firmenjubi­läum eine Serie, die nicht nur zurückblättert, wie alles kam, sondern auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Konzern für die Region beleuchtet. Bereits erschienen: «Der Weltkonzern von und zu Basel» (11. September 2021). Am Samstag folgt ein Interview mit Jörg Duschmalé, dem jüngsten Vertreter der Familie im Roche-­Verwaltungsrat. (mka/cm)