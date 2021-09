Porträt: Roche-Gründer Fritz Hoffmann

125-Jahre-Jubiläum Roche-Gründer Fritz Hoffmann: Der wagemutige Lebemann nahe am Abgrund Der Sohn einer reichen Basler Seidenbandfamilie riskiert viel und expandiert mit seiner Familie Ende des 19. Jahrhunderts gleich zu Beginn ins Ausland. Zweimal droht der noch jungen Pharmafirma der Absturz. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Fritz Hoffmann mit seinen beiden Söhnen Emanuel und Alfred im Jahr 1903. zvg

Die Beschreibung ist alles andere als schmeichelhaft: «Fritz verfügte über keine besonderen Talente oder Vorlieben, auch war er weder sonderlich klug noch überdurchschnittlich charmant oder auffällig schön.» So beschreibt Schriftsteller Alex Capus in seinem Sachbuch «Patriarchen» den Roche-Gründer Fritz Hoffmann. Das sind nicht unbedingt die Anlagen, um das Fundament eines späteren Weltkonzerns zu legen. Und dennoch gelang dem dritten Kind eines Seidenfabrikanten aus dem Basler Daig genau dies.

Vermutlich hat Capus etwas gar dick aufgetragen. Denn nur wenige Sätze später schreibt er Hoffmann gleich mehrere Tugenden zu, die im Übermass vorhanden sind: Fleiss, Mut, Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen. Als Sohn eines Hoffmanns und einer Merian hätte er an sich gar nicht arbeiten müssen.

«Es waren die Tugenden des protestantischen Basler Bürgertums – der jahrhundertealte Glaube seiner Ahnen, dass nur ein Leben in Arbeit ein gottgefälliges Leben sei.»

Wie sein Vater begibt sich Hoffmann nach dem Gymnasium auf mehrere Lehr- und Wanderjahre. Für ein Studium fehlt ihm die Neugier. Fritz entscheidet sich für eine Lehre als Kaufmann. Nach einer ersten Station in einer Bank in Yverdon geht er zur Basler Drogerie Bohner, Hollinger & Co für eine zweijährige Zusatzlehre.

Zu Beginn des Jahres 1892 heuert er in Hamburg bei einem Kolonialwarengeschäft an. In der Hafenstadt wird er Zeuge der Cholerapandemie, die dort über 8000 Menschen hinrafft. Medikamente gegen die Krankheit gibt es keine. Wie sehr ihn dieses Ereignis prägen und seinen späteren Weg beeinflussen wird, darüber sind sich die Geschichtsbücher nicht einig.

Eine Gratulationsmappe zum 50. Geburtstag von Fritz Hoffmann. zvg

Unbesehen von dieser Pandemie befindet sich die Heilmittelbranche im 19. Jahrhundert in einem starken Wandel, wie in der neuen Firmengeschichte «Roche in der Welt» zu lesen ist, die am 1. Oktober erscheint. Bis dahin wurden sogenannte Geheim- oder Wundermittel auf Jahrmärkten und Messen angeboten, die gegen diverse Krankheiten helfen sollen. Herstellung, Inhalt und Wirkung dieser Medizin sind jedoch oft zweifelhaft.

Dank dem Aufkommen der wissenschaftlichen Chemie lassen sich aus der Vielzahl von Inhaltsstoffen einer Pflanze die wirksamen extrahieren. So gelingt dem deutschen Apotheker Friedrich Wilhelm Sertürner im Jahr 1805 erstmals, aus dem Schlafmohn den Wirkstoff des Opiums zu isolieren. Die Herausforderung ist es nun, diese Stoffe in beständiger Qualität und in hohen Mengen herzustellen. Dies läutet die Geburtsstunde der Pharmaindustrie ein, da Apotheker in ihrem kleinen Betrieb damit überfordert sind.

Wird mit 28 Jahren Chef und Firmeninhaber: Fritz Hoffmann-La Roche. zvg

In Basel beginnen Ende des 19. Jahrhunderts Chemiefirmen wie Sandoz oder Ciba erste Schmerzmittel mit isolierten Wirkstoffen des Kohlenteers herzustellen. Der erste, der sich jedoch der reinen Pharmazeutik verschreibt, ist Fritz Hoffmann.

Nach drei Jahren ist Hoffmann Inhaber seines ehemaligen Lehrbetriebs

Im Jahr 1893 kehrt er aus Hamburg zurück und arbeitet erneut für Bohner, Hollinger & Co. Der Vater von Hoffmann beteiligt sich gleich selbst am Unternehmen, um dem Sohn den Berufseinstieg zu erleichtern. Wenige Jahre zuvor hat die Drogerie eine kleine Fabrik auf einem Landstück zwischen Grenzacherstrasse und Rhein gebaut. Die Firma stellt dort ätherische Öle, Salben und Bodenwichse her.

Das genügt dem ungestümen 25-jährigen Hoffmann nicht. Er strebt nach bahnbrechenden Erfindungen, die international einschlagen sollen. Seine hochtrabenden Pläne enden im Streit mit seinen beiden konservativen Vorgesetzten. Hoffmann setzt dem kurzerhand ein Ende, indem er die Firma gleich selbst kauft – mit gütiger Hilfe seines Vaters.

Da sein Chemiker und Teilhaber Max Carl Traub keine neuen Ideen bringt, muss auch er bald gehen. Nach drei Jahren und drei Monaten ist Hoffmann Chef und Inhaber seines ehemaligen Lehrbetriebs. Seit dem 1. Oktober 1896 heisst das Unternehmen F. Hoffmann-La Roche & Co. Der Doppelname geht auf seine Frau Adèle La Roche zurück.

Hochzeitsfoto von Fritz und Adèle Hoffmann-La Roche im Jahr 1895. zvg

Die beiden haben zwei Jahre zuvor geheiratet. Die damals 18-Jährige ist Tochter einer alten, schwerreichen Basler Kaufmannsfamilie. Es ist ihr Nachnahme, unter dem die Firma weltbekannt werden wird. Die beiden lernen sich bei morgendlichen Pferdeausritten kennen.

Prägend ist nicht nur der Name, sondern auch der Standort. Das Gelände der kleinen Fabrik der Vorgängerfirma ist bis heute der Hauptsitz des Unternehmens. Über die Jahre kauft Roche zwischen Solitude, Grenzacherstrasse und Rhein angrenzende Grünstücke auf.

Jovial, humorvoll und polternd zugleich

Der Grundstein fürs spätere Imperium ist gelegt. Dennoch droht Hoffmann, inzwischen Alleinherrscher, vor dem steilen Aufstieg der Absturz. Weil neue Medikamente vorerst fehlen, beschränkt sich Roche auf gängige, jedoch kaum profitable Produkte. Zudem geht die Expansion der Produktion ins benachbarte Grenzach ins Geld. Darauf kündet die Hausbank im Jahr 1897 einen Kredit von 500'000 Franken. Hoffmanns Vater empfiehlt dem Sohn den Übungsabbruch. Eine Stelle in einem Zementwerk am Hauenstein wäre zu haben.

Doch darauf hat Fritz keine Lust. Zusammen mit seinem Buchhalter überzeugt er den Vater von der Zukunft der Pharmabranche. Nach dem Tod des Vaters werden die Mutter und der Schwiegervater von Fritz zu den Financiers.

Hoffmann gilt als jovial, humorvoll und polternd zugleich. Seine kurzen Wutausbrüche treffen auch mal den Lehrling, dem Hoffmann das Kopierbuch an den Kopf schmeisst, weil der Lehrling es verschmiert. Der Chef beschäftigt sich mit den grossen Linien, mit der Wahl der richtigen Medikamente und hat ein hervorragendes Gespür für die richtigen Mitarbeiter. Leuchtendes Beispiel ist der Chemiker Emil Christoph Barell, der bereits seit 1896 dabei ist. Er wird nach Hoffmanns Tod die Firma während 32 Jahren führen.

Fritz Hoffmann in Ferien auf dem Bernina mit seinen beiden Söhnen Emanuel und Alfred im Jahr 1903. zvg

Der erste Kassenschlager aus dem Hause kommt 1898 auf den Markt. Den rezeptfreien Hustensirup Sirolin lässt Hoffmann intensiv bewerben. Die Kampagne mit Postkarten, Klebe- oder Heiligenbildern ist fast schon legendär. Im ersten Jahr verkauft die Firma 7000 Flaschen. Zwei Jahre später sind es bereits 78'000. Entwickelt wird er zunächst als Vorbeugungsmittel gegen Tuberkulose. Das Präparat schmeckt jedoch bitter. Der Saft wird deshalb mit Orangenaroma angereichert, das von der Goldenen Apotheke in Basel hergestellt wird. Später wird sich zeigen, dass der therapeutische Nutzen von Sirolin bescheiden ist. Dennoch bleibt das Produkt noch Jahrzehnte später auf dem Markt.

Sirolin ist nicht das einzige, erfolgreiche Arzneimittel. Zu den Rennern in der Gründungszeit gehören das Herzmedikament Digalen, das Schmerz- und Schlafmittel Pantopon und das Epilepsie-Präparat Sedobrol.

Hoffmann, mit Spazierstock und Zigarre unterwegs, ist kein Kind von Bescheidenheit. Als einer der ersten Basler lässt er sich nach der Jahrhundertwende im Auto chauffieren. Im Gellert kauft er sich eine herrschaftliche Villa mit einem Speisesaal, der Platz für 30 Gäste bietet. Auf Geschäftsreisen soll er nach getaner Arbeit mit einer Vorliebe für Champagner und Kaviar ausschweifend gefeiert haben.

Das zweite Logo von Roche. zvg

Zu Hoffmanns Pionierleistungen gehört der expansive Drang ins Ausland. Schon in den ersten Jahren ist Roche in Frankreich, Deutschland, Italien, Grossbritannien oder in den USA mit Vertriebsorganisationen präsent. Vor allen anderen Pharmafirmen beginnt Roche den Drittvertrieb im Ausland durch eigene Tochterunternehmen zu ersetzen. Dies ist mit ein Grund, weshalb sich der Umsatz zwischen 1897 und 1914 auf 19,1 Millionen Franken verzwanzigfacht. Bereits zwei Jahre zuvor ist Roche in neun Ländern und auf drei Kontinenten mit eigenen Filialen tätig.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird Hoffmann Opfer seines Erfolgs. Roche gerät zwischen die Fronten. Keine kriegführende Partei, die das Unternehmen nicht der Kooperation mit dem Feind verdächtigt. So besetzt die deutsche Polizei im Jahr 1915 das Werk in Grenzach. Der Betriebsleiter wird verhaftet, weil er im Verdacht steht, Medikamente an den französischen Feind zu liefern.

Kurz vor seinem Tod wird Hoffmann entmachtet

In Frankreich wiederum gilt Roche als deutsche Firma und wird von der Polizei ständig kontrolliert. In London geht das Gerücht, das Pharmaunternehmen produziere Giftgas für die deutsche Armee. In Russland bricht mit dem Ausbruch der Revolution der ganze Umsatz weg und die Inflation in Deutschland lässt die dortigen blockierten Gelder wegschmelzen.

Der Sohn und Enkel von Fritz Hoffmann: Andreas und Emanuel (von links). zvg

Der Krieg zollt seinen Tribut. Trotz der finanziellen Hilfe der Familie seiner Frau bleibt Hoffmann nichts anderes, als im Jahr 1919 in die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft einzuwilligen. Seine Aktien muss er als Sicherheit für eigene Kredite bei der Basler Handelsbank deponieren. Diese nutzt den Einfluss, um Hoffmann zu entmachten. Präsident wird sein Schwager Albert Koechlin-Hoffmann, Präsident der Handelsbank. Hoffmann muss sich mit dem Vizepräsidium begnügen.

Im gleichen Jahr lässt er sich von seiner Frau Adèle La-Roche scheiden – im Basler Bürgertum ein Skandal, was ihm jedoch egal ist. Geschwächt von einem schweren Nierenleiden reist er im Sommer mit seiner neuen Geliebten Elisabeth Von der Mühll nach Locarno in die Kur. Im April 1920 stirbt Fritz Hoffmann mit 52 Jahren an seiner Nierenkrankheit. Seine Kinder Emanuel und Alfred sind mit 24 und 22 Jahren noch zu jung, um das Zepter vom Vater zu übernehmen.

Gehen getrennte Wege: Fritz Hoffmann lässt sich 1919 von seiner Frau Adèle La-Roche scheiden. zvg

Hoffmanns Erbe einzuschätzen, sei nicht ganz einfach, schreibt der Wirtschaftshistoriker Hans Conrad Peyer in seinem Buch «Roche – Geschichte eines Unternehmens». Wenn er die richtigen Mitarbeiter zur Verfügung hat, die seine Projekte im Detail geschickt verwirklichen und auf die finanziellen Grenzen hinweisen, hat er grössten Erfolg. Wenn die richtigen Mitarbeiter anfänglich fehlten oder wegen des Kriegs ausfielen, so gerate Hoffmann rasch in grosse Schwierigkeiten.

Stets neue Ideen lassen ihn nie zur Ruhe kommen

Gleichzeitig bezeichnet es Peyer als nahezu einzigartig, dass dieser Mann aus der traditionsbewussten Welt der alten Basler Seidenbandfabrikanten stammt, die sonst kaum solche neuen Initiativen ergriffen haben.

Fritz Hoffmanns Mutter soll ihn mehrfach gefragt haben, weshalb er sich auf die Risiken des Unternehmertums einlasse, obwohl er problemlos vom Vermögen der Familie leben könnte. Eine Antwort ist nicht überliefert. Peyer schreibt dazu: «Sein unentwegter unternehmerischer Impuls und immer neue, manchmal nur allzu fantasievolle Ideen liessen ihn damals und auch später nie zur Ruhe kommen».